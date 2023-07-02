Sergio Oliveira'dan alkışlanacak hareket

Galatasaray'da Sergio Oliveira şampiyonluk için verilen primden, tesis çalışanlarının da faydalanmasını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira'dan alkışlanacak hareket
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02 Temmuz 2023 09:04
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 09:43
Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan duyarlı hareket... Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu, Florya'daki personeli unutmadı.

"ÇALIŞANLAR DA FAYDALANSIN"

Tecrübeli oyuncu, şampiyonluk için verilen primlerden tesislerde çalışanların da yararlanmasını istedi. 31 yaşındaki oyuncu şampiyonluğa ulaşırken personelin hizmetlerine dikkat çekerek, "Biz bir takımız ve bir aileyiz. Tesislerde çalışanlar bizimle yakından ilgileniyor. Onları unutmamamız gerekiyor. Bizler nasıl prim alıyorsak, bizimle her an beraber olan kulüp çalışanları da bundan faydalanabilmeli" ifadesini kullandı.

MUSLERA VE KEREM DE DEVREDE

Galatasaray'da Oliveira konuyla ilgili idarecilere görüşlerini aktarırken, diğer taraftan takım kaptanlarının da personelin unutulmaması için harekete geçeceği öğrenildi. Florya'da personelin yüzünün gülmesinin önemine dikkat çekecek olan Muslera ve Kerem'in de konuyla ilgili harekete geçilmesini isteyeceği bildirildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira, toplam 34 resmi maça çıktı. Portekizli futbolcu söz konusu maçlarda 4 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 5 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Oliveira'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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