Sergio Oliveira'dan 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı!

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira kişisel sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yaptı.Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu esnasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Portekizli futbolcu, "Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygı. Türkiye için önemli bir liderdi. Mareşal, devrimci devlet adamı, yazar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası." ifadelerini kullandı.Sergio Oliveira'nın paylaştığı fotoğrafta yer alan kişinin saygı duruşu esnasında asker selamı veriyor olması dikkatlerden kaçmadı.