Sergio Oliveira: 'Buradan şampiyonluk vermeyiz'

Son iki haftada beş puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray'da oyuncular şampiyonluktan emin...



Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle önceki günkü idman taraftara açılmış, sarı kırmızılılar da Florya'da takımı bağrına basmıştı. Şampiyonluk tezahüratları altında yapılan idmandan en çok etkilenen oyuncuların başında Sergio Oliveira geldi.



Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Portekizli yıldız, takım arkadaşlarına "Ben böyle bir coşku görmedim. Bir de şampiyon olursak neler olacak düşünemiyorum" dedi.



"DAHA DA SORUMLU HİSSEDİYORUM"



Derbide yaptığı hata, kırılma anı olarak gösterilen Oliveira "Bu kadar önemli bir maçta yaptığım hataya rağmen taraftarımız bana sahip çıktı. Şu andan itibaren şampiyonluk için kendimi daha da sorumlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.



"BURADAN ŞAMPİYONLUĞU KAPTIRMAYIZ"



Taraftarın güvenini boşa çıkarmamak için hep beraber çok çalışacaklarını söyleyen Oliveira, "Buraya kadar getirdik, bundan sonra da şampiyonluğu kaptırmayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.



