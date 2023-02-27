Sergio Oliveira: 'Bu ülkede olduğum için mutluyum'

Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'dan deprem paylaşımı geldi. Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünler, Türk bayrağı açarak "Yaralarımızı birlikte saracağız" pankartı açtı.
Sergio Oliveira bu fotoğrafı paylaşarak, böylesine birbirine destek veren bir ülkede futbol oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.
İşte o paylaşım...
"Zor zamanlarda gözünü bile kırpmadan birbirini destekleyen insanların ülkesinde futbol oynamaktan ötürü mutluyum."
Sergio Oliveira bu fotoğrafı paylaşarak, böylesine birbirine destek veren bir ülkede futbol oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.
İşte o paylaşım...
"Zor zamanlarda gözünü bile kırpmadan birbirini destekleyen insanların ülkesinde futbol oynamaktan ötürü mutluyum."
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