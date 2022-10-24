Sergio Oliveira: "Bize güvenin, vazgeçmeyeceğiz"

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira: 'Bize güvenin, vazgeçmeyeceğiz'
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24 Ekim 2022 00:31
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, taraftarlardan takıma güvenmelerini istedi.

Oliveira, "Galatasaray'a ve emeğimize saygı duymanızdan başka bir şey beklemiyoruz." dedi.

Portekizli yıldız ayrıca, "Bize sonuna kadar güvenin. Bu takımdaki kimse vazgeçmeyecek. ASLA!" ifadelerini kullandı.

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