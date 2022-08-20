Sergio Oliveira: 'Birbirimizi daha iyi tanıyoruz'

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Ümraniyespor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Oliviera maç sonu paylaşımında takım olarak her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bu gece yaptığımız sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Gün geçtikçe birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Şimdi kutlama zamanı ama yarın tüm konsantremiz bir sonraki maçta olmalı"





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