Sergio Oliveira: 'Aslanlar ölmez, dönüyorum'

GERİ DÖNÜŞÜ 15 GÜN KISALDI

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili paylaşım yaptı.Kendisine ait instagram hesabından bir paylaşım yapan Oliveira, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." notuyla bacağının son halini paylaştı.45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor.Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda.Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.