Sergio Oliveira: "Artık dinlenme vakti"

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira: 'Artık dinlenme vakti'
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12 Kasım 2023 13:50
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Hatayspor maçında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Ligdeki yenilmezlik serisinin bitmesi hakkında konuşan Oliveira, "Yenilgisiz geçen birçok maçın ardından dinlenme, kendimizi yenileme ve sıkı çalışıp milli aradan daha güçlü dönme zamanı. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sergio Oliveira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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