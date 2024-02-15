Sergio Oliveira 12 maç sonra geri döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sergio Oliveira, Sparta Prag maçıyla 12 karşılaşma sonra kadroda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira 12 maç sonra geri döndü
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15 Şubat 2024 21:00
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Sparta Prag mücadelesiyle birlikte 12 resmi maçın ardından kadroya alındı.

Aralık ayının ortalarında antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalan Oliveira, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Sparta Prag maçının kadrosuna alınan tecrübeli futbolcu, uzun sürenin ardından müsabaka kadrosuna girdi.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim Bardakcı da 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü.

İki futbolcu da yedekler arasında şans bekledi.

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