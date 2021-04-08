Sergio Llull, sakat da olsa oynamak istiyor!

Son maçını 21 Şubat 2021de oynayan ve o tarihten bu yana sağ diz sakatlığı nedeniyle parkelere adım atmayan Real Madrid'in kaptanı Sergio Llull, Fenerbahçe Beko maçı için İstanbul'a geldi.



Henüz tam olarak iyileşmeyen ancak Real Madrid için hayati Fenerbahçe Beko maçında oynamak isteyen Sergio Llull, kendini deneyecek.



SERGIO LLULL, OYNAMAK İSTİYOR



Kısa da olsa süre almak isteyen Llull'un durumu hakkında konuşan Real Madrid Başantrenörü Laso, "Duruma göre Llull hakkında bir karar alacağız." ifadelerini kullandı.



Pablo Laso, "Anthony Randolph ve Tristan Vukcevic dışındaki tüm oyuncularımızı İstanbul'a getirdik. 14 tane oynamaya hazır oyuncumuz var." dedi.



TAVARES'İN SÜRESİ KISITLI OLABİLİR



Real Madrid'de Sergio Llull dışında yıldız pivot Walter Tavares'in de kalça sakatlığı bulunuyor. Tavares'in oynaması beklenirken, süreleri sakatlığı nedeniyle kısıtlı olabilir.



