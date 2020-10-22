Sergio Conceiçao: 'Pep Guardiola saygısızlık yaptı'

"GUARDIOLA SAYGISIZLIK YAPTI"

"PORTEKİZLİ HAKEMLERDEN ÖZÜR"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 3-1 yenildikleri maçın ardından Pep Guardiola ve maçın hakemleri hakkında konuştu.Sergio Conceiçao, oyunun son bölümünde Pep Guardiola ile kenarda gerginlik yaşamasının hatırlatılması üzerine "Pep Guardiola, Manchester City yedek kulübesine yakışmayan tavırlar sergiledi. Bizi tahrik eden hareketler yaptı. Ülkemiz hakkında hoş olmayan şeyler söyledi, iyi davranışlar sergilemedi ve ona cevap vermek zorunda kaldım. Bize birçok haksızlık yapıldı, tabii ki bu hakem kararlarına tepki gösterecektik" dedi.Hakem kararlarına tepki gösteren Conceiçao "Portekizli hakemlere bir özür borçluyum. Bu hakem ve bu VAR'ın bizden öğrenecek çok şeyi var. Gerçekten bu maçı yönetmeyi hak ettiklerini düşünmüyorum. Çok zayıf kaldılar. Hakem kararları sonuca büyük etki yaptı." diye konuştu.