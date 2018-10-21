Sergio Conceiçao: ''Kazanmaya gideceğiz...''

'nde'ın grubunda lider olan'da teknik direktör, Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Porto'nun teknik direktörü, ''Takım çok iyi durumda. Tüm ekip harika çalıştık. Rusya'ya kazanmaya gidiyoruz.'' diye konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde önlerinde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, ''Sadece Rusya'da oynayacağımız maç değil, Türkiye'de Galatasaray ile oynayacağız, ardından evimizde Schalke'yi ağırlayacağız. Takımı mümkün olan en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.'' dedi.