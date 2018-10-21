Sergio Conceiçao: ''Kazanmaya gideceğiz...''

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda lider olan Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Porto'nun teknik direktörü, ''Takım çok iyi durumda. Tüm ekip harika çalıştık. Rusya'ya kazanmaya gidiyoruz. Eğer kazanırsak kesinleşmese de son 16'ya kalmak için büyük bir avantaj yakalayacağız.'' diye konuştu.
''TÜRKİYE'DE GALATASARAY MAÇI VAR...''
Şampiyonlar Ligi'nde önlerinde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, ''Sadece Rusya'da oynayacağımız maç değil, Türkiye'de Galatasaray ile oynayacağız, ardından evimizde Schalke'yi ağırlayacağız. Takımı mümkün olan en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.'' dedi.
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Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Porto'nun teknik direktörü, ''Takım çok iyi durumda. Tüm ekip harika çalıştık. Rusya'ya kazanmaya gidiyoruz. Eğer kazanırsak kesinleşmese de son 16'ya kalmak için büyük bir avantaj yakalayacağız.'' diye konuştu.
''TÜRKİYE'DE GALATASARAY MAÇI VAR...''
Şampiyonlar Ligi'nde önlerinde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Portekizli teknik adam, ''Sadece Rusya'da oynayacağımız maç değil, Türkiye'de Galatasaray ile oynayacağız, ardından evimizde Schalke'yi ağırlayacağız. Takımı mümkün olan en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.'' dedi.
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