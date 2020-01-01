AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Sergio Busquets geri dönüyor

Kovid-19 testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor.

Sergio Busquets geri dönüyor
İspanya Milli Futbol Takımı'nda 6 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için takımdan uzaklaştırılıp evinde karantinaya alınan Sergio Busquets'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil olacağı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinden İspanyol basınına verilen bilgilerde, Busquets'in, Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda maçların oynandığı Sevilya kentinde kampta olan milli takıma bugün dahil olacağı belirtildi.

Takım kaptanı olan Busquets'in yarın Polonya'ya karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmese de 23 Haziran'da Slovakya'ya karşı yapılacak gruptaki son karşılaşmada dakika alabileceği ifade edildi.

Karantinada olduğu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi görülmeyen Busquets, evde özel antrenmanlar yapmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 8 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Llorente ise test sonucunun yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından 11 Haziran'da tekrardan kampa dahil edilmişti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
Son Dakika Haberleri
Sergio Busquets geri dönüyor
İsviçre - Türkiye maçına Sloven hakem
İngiltere - İskoçya maçı canlı olarak Tuttur.com'da
İsveç - Slovakya maçı canlı olarak Tuttur.com'da
Hırvatistan - Çekya maçı canlı olarak Tuttur.com'da
'Bizim Çocuklar'a ne oldu? Yazarlardan Milli Takım yorumu...
İşte millilerin '0' çekmesinin 6 nedeni...
EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
Milli futbolculardan özeleştiri: "Bizi kahrediyor"
David Alaba: "Özür dilerim mağlubiyet benim hatam"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play