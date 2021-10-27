Sergio Busquets: 'Felaket derecede kötü oynamıyoruz'

İspanya La Liga'da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da Sergio Busquest maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli futbolcu, "Bu maç, bu sezon yaşadıklarımızla örtüşüyordu. Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. Karşılaşmaya iyi başlamıştık ancak bir hata yaptım ve gol yedik" dedi.



"FELAKET DERECEDE KÖTÜ OYNAMIYORUZ"



Karşılaşmada yeterince şansı bulduklarını söyleyen İspanyol orta saha, "Pozisyon bulduk ancak birçok şey eksikti. Şans, konsantrasyon, öz güven. İyi maçlar oynuyoruz ancak iyi skorlar alamıyoruz. Genel olarak heyecan verici oynuyoruz, felaket derecede kötü oynamıyoruz" açıklamasında bulundu."



"BİZ BİR TAKIMIZ"



Busquest, alınan sonuçlardan herkesin sorumlu olduğunu belirterek, "Biz bir takımız, kazanırken de kaybederken de. Takım olduğumuzu her zaman göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.



4 MAÇTA BİR GALİBİYET



Barcelona, La Liga'daki son 4 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Katalan ekibi, ligde 10 maçta topladığı 15 puanla 9. sırada yer alıyor.





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