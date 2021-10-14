Sergio Agüero: "Messi'nin ayrılığı şok ediciydi!"

Barcelona'nın yıldız golcüsü Sergio Agüero, Lionel Messi'nin ayrılığı ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Agüero: 'Messi'nin ayrılığı şok ediciydi!'
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14 Ekim 2021 16:26
Barcelona'nın yaz aylarında kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Messi'nin ayrılığının kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi.

Transferden pişmanlık duymadığını belirten Agüero, "Hangi oyuncu Barcelona için oynamak istemez ki! Barcelona'nın ne kadar iyi ya da kötü olduğu fark etmez, herkes burada oynamak ister" dedi.

Messi'nin gitmesinin kendisi için zorlu olduğunu ifade eden golcü futbolcu, "Messi ile birlikte oynama umuduyla transfer oldum. Ayrılığı şok ediciydi, çok kötü bir andı. Duyduğumda inanamadım. O dönem yanına gittim, onun yaşananları unutmasını sağlamaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 2 yıllık kontrat imzalayan Agüero, sakatlığı nedeniyle henüz oynayamadı.


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