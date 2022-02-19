Sergio Agüero, Arjantin'de teknik heyete katılabilir

Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı'nın teknik heyetine katılabilir.



Kalbinden yaşadığı sıkıntının ardından futbola veda eden Arjantinli isim, "Dünya Kupası'na gideceğim. Bu durum henüz görüşülmedi ancak bu hafta bir toplantı yapacağız. Gerçek şu ki orada olmak istiyorum." dedi.



"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİM"



Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Leo Scaloni ile konuştuğunu belirten Agüero, "Bende bir sorun yok ve her şeyin yolunda olduğunu söylersem bir problem olacağını düşünmüyorum. Scaloni ve Claudio Tapia (Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı) beni aradı. Neler yapabileceğimizi bulmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.



"Dünya Kupası'na mutlaka gideceğim" diyen eski yıldız golcü, "Eğer, milli takımla işler yürümezse, ben orada çocukların yanında olacağım. Onları motive edeceğim" sözlerini kullandı.





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