Sergino Dest: 'Kaybettiğimiz için üzgünüm'

Barcelona'da yeni transfer Sergino Dest, ilk El Clasico'sunda Real Madrid'e 3-1 mağlup olduktan sonra konuştu.



Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten genç oyuncu, "Zor bir maç oldu, bizim de onların da şansları vardı. Benim ilk El Clasico'mdu. Kaybettik, sadece onu söyleyebilirim. Penaltıyı görmedim, yorum yapamayacağım. Uzaktım, bilemiyorum. Ben oyuna bakıyorum. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Birlik olmaları gerektiğini söyleyen ABD'li futbolcu, "Onların da bizim de şanslarımız vardı. Onlar gol attı, biz atamadık. Çarşamba günü bir maçımız daha var, ona odaklanacağız. İyi şekilde devam etmeliyiz, kazanmaya odaklanmalıyız, bir sonraki maça odaklanmalı ve takım ruhunu yakalamalıyız." dedi.



