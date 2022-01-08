Serginho: 'Galatasaray dünyada tanınan bir kulüp'

Giresunspor'da Serginho, Galasasaray galibiyeti sonrası konuştu.



Serginho yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada da tanınan bir kulüp. Kazanmak istiyorduk. Zor bir maçtı ve kazandık. Mutluyuz." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Hocamız daha önce antrenmanda söyledi. Ben de söylediklerini yaptım. Hem atağa hem savunmaya destek oldum." ifadelerini kullandı.





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