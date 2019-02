Sergey Semak: ''Fenerbahçe'nin durumu farklı değil''

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacakmaçı öncesi Zenit Teknik Direktörüve takım kaptanı, basın toplantısı düzenledi.Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, basın toplantısında şu sözleri kullandı;Mücadele edeceğiz. Bunu yapacak kaliteye de sahibiz. Maç nereye gider, onu ancak maçın içinde görebiliriz. Fenerbahçe'nin çok iyi taraftarı var evet ama bizde de iyi taraftarlar var. Ne kadar çok taraftar olursa, o kadar iyi bir atmosfer olacak ve bu atmosfer de ilham verici olacaktır.Her maç, yeni bir hikayedir, yeni bir gündür. Şu an takımımız iyi durumda. Tabii ki zorluklar var, yeni oyuncularımız geldi. Şu an çıkacak kadro bu şekilde. Her şekilde hazırlıklı olacağız.Marchisio'yu farklı pozisyonlarda denedik. Farklı yerlerde oynayabiliyor. Şu anda orta sahada iyi oyuncularımız var. Savunmada biraz zayıf düşebiliriz. Fenerbahçe'nin de durumu çok farklı değil. Bu maçta oynatmak istedikleri oyuncuları malesef UEFA listesine dahil edemediler. Serdar Azmoun, Asya Kupası'ndan yorgun döndü ama iyi durumda. Onu maç içinde kullanabiliriz.Zenit kaptanı Branislav Ivanovic ise ''Zor bir karşılaşma olacak. Baya uzun bir hazırlık dönemi yaşadık. Hepimiz maça hazırız. Antrenmanlarda iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Biz resmi bir maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir. Ama oyun oyundur. Sahaya çıkınca bunun bir önemi kalmıyor. Fenerbahçe ile iki maçımız vardır ve en iyisini sahaya yansıtacağız.'' şeklinde konuştu.