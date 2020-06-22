Kara Kartal'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, bu sezon ortaya koyduğu performansla bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemedi.
Lig başında Beşiktaş'a kazandırılan ve 23 maçta 2 gollük görüntü sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun ilk etapta takımda tutulmasını isteyen teknik ekibin, son olarak yönetime, tecrübeli isme teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceğini ilettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 6 haftalık bölümde Tyler Boyd'a 11'de şans vermesi beklenmiyor.
Lig başında Beşiktaş'a kazandırılan ve 23 maçta 2 gollük görüntü sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun ilk etapta takımda tutulmasını isteyen teknik ekibin, son olarak yönetime, tecrübeli isme teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceğini ilettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 6 haftalık bölümde Tyler Boyd'a 11'de şans vermesi beklenmiyor.