Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd kararı değişti!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Tyler Boyd, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözünden düştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd kararı değişti!
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22 Haziran 2020 10:09
Kara Kartal'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, bu sezon ortaya koyduğu performansla bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemedi.

Lig başında Beşiktaş'a kazandırılan ve 23 maçta 2 gollük görüntü sergileyen 25 yaşındaki futbolcunun ilk etapta takımda tutulmasını isteyen teknik ekibin, son olarak yönetime, tecrübeli isme teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceğini ilettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kalan 6 haftalık bölümde Tyler Boyd'a 11'de şans vermesi beklenmiyor.



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