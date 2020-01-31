TAKIMDAN İLK İSTEĞİ

Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu.Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın aldığı ücretin yarısına yani 6 milyon TL'ye çalışacak.47 yaşındaki teknik adam, 1,5 senelik süre zarfında toplam 9 milyon TL alacak.Önceki gün ilk idmanına çıkan Sergen Yalçın dünkü idman öncesinde futbolcularına hitap ederek, "Beşiktaş çok özel bir yer. Bunun farkına varmanız lazım. Başarı için hepimiz ruhumuzu ortaya koymalıyız. Bu şekilde çok başarılı işlere imza atacağız" sözlerini kullandı.