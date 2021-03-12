Sergen Yalçın'ın kozu Aboubakar

Son 3 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kara Kartal'ın golcüsü Vincent Aboubakar, ortaya koyduğu futbol ile parmak ısırtıyor.



29 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı öncesinde de idmanlarda en çok dikkat çeken isimdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerin başında gelen 29 yaşındaki santrfor, Turuncu-Lacivertliler karşısında takımının yine en büyük kozu olacak. Aboubakar, atacağı gol ve gollerle takımına şampiyonluk yolunda destek vermek istiyor.



