Sergen Yalçın'ın koronavirüs sürecinde en büyük korkusu

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular çalışmalarına evlerinde, bireysel olarak devam ederken, Sergen Yalçın ise büyük bir endişe duyuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'ın koronavirüs sürecinde en büyük korkusu
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26 Mart 2020 08:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs sebebiyle Süper Lig'in ertelenmesi sonrasında oyuncularının form durumlarının geriye gitmesinden korkuyor...

Yardımcıları aracılığıyla tüm isimlere özel idman programı gönderen ve takibini yapan Sergen Yalçın'ın, yönetime konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, "Eğer bir hafta daha durum böyle devam ederse yeni sezon öncesi duruma döneriz. Bu, her takım için geçerli. 3 hafta takım idmanı yapmayan her futbolcu geriye gider. Adale sakatlıkları artar" dediği öğrenildi.

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