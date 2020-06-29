Sergen Yalçın'ın kehaneti tuttu; 'Hedef Devler Ligi'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ne derse çıkıyor… Antalyaspor maçından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Sen hiç üzülme başkan üsttekiler puan kaybedecek" diyen Sergen'in kehanetleri bir kez daha tuttu.
Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0'la geçtiği haftada Başakşehir 2, Trabzonspor 2, Sivasspor 3 ve Galatasaray da 2 puan olmak üzere üst taraftakiler toplam 9 puan bıraktı. Pandemi dönüşünde Beşiktaş sahasında Antalyaspor'dan 3 puan almış olsaydı şu anda Sivasspor'la aynı puanda olacak, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde bulunacaktı.
Ancak Sergen'in buna rağmen keyfi yerinde. Başarılı teknik adam "3'üncülük artık neredeyse garanti. Bundan sonra yeni hedef 2'nci olup Şampiyonlar Ligine direkt gitmek" diyerek oyuncularına moral verdi.
Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0'la geçtiği haftada Başakşehir 2, Trabzonspor 2, Sivasspor 3 ve Galatasaray da 2 puan olmak üzere üst taraftakiler toplam 9 puan bıraktı. Pandemi dönüşünde Beşiktaş sahasında Antalyaspor'dan 3 puan almış olsaydı şu anda Sivasspor'la aynı puanda olacak, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde bulunacaktı.
Ancak Sergen'in buna rağmen keyfi yerinde. Başarılı teknik adam "3'üncülük artık neredeyse garanti. Bundan sonra yeni hedef 2'nci olup Şampiyonlar Ligine direkt gitmek" diyerek oyuncularına moral verdi.