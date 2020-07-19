Sergen Yalçın'ın jokeri Boateng!

Kara Kartal'ın Süper Lig'de 31. haftada karşı karşıya geldiği Kasımpaşa maçının ardından aşil tendonundaki ağrıları artan ve bu nedenle Malatya'ya götürülmeyen Ganalı yıldız Boateng, ağrılarından kurtuldu.



Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek duruma gelen Ganalı hücum oyuncusu, hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında Burak Yılmaz'ın yer almadığı taktik antrenmanlarda santrfor pozisyonunda oynamasıyla dikkat çekmişti. Burak'ın derbi öncesindeki son 2 idmanda yer alması sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Boateng'i hamle oyuncusu olarak kulübeye çekeceği bildirildi.



HEDEF GOLLERE DEVAM



Boateng'le beraber Güven Yalçın'ın da derbiye kulübede başlaması ve karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda süre alması bekleniyor.



Burak Yılmaz'ın sakatlıktan yeni çıkması sebebiyle her ihtimali göz önünde bulundurarak derbiye ilk 11'de başlayacakmış gibi hazırlanan Güven, oyunda görev alırsa gollerine devam etmeye çalışacak.



