Süper Lig'de 16. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'la ilgili olarak Fatih Altaylı değerlendirme yaptı. İşte Fatih Altaylı'nın Beşiktaş ve Sergen Yalçın sözleri..."Sergen çok zeki bir adam bir kere, sıradan bir zeka değil. Galatasaray'da Sergen'le iki dönem geçirdik. Zeki bir çocuk. Fırlama bir aklı var. Hem futbol hem sosyal zeka olarak farklı biri. Sergen'i bozarsa bir tek kendisi bozar. Dışarı etkenler onu çok etkilemiyor üstün zekası sayesinde. Bu konsantrasyonunu bozmadığı, aşk meşk kumar, at yarışı işlerine hiç eğilmezse diyemeyeceğim - hiç eğilmezse Sergen olmaktan çıkar - canını acıtacak kayıplar yaşamaz ve minimum eğilirse Sergen çok başarılı olur. Şu anda da şöyle görünüyor."Zeki insanlarda olduğu gibi rehavete kapılmaması lazım. Rehavet, başarının en temel düşmanlarından biridir. Şampiyonluk olmazsa artık başarılı olmaz sayılmaz. Sene sonuna kadar dişini sıkarsa Beşiktaş gerçekten şampiyon olur. Bir de devre arasında bir iki transfer yaparsa... Sergen kimi diyorsa onu alsınlar. Futbolu hepimizden daha iyi biliyor.""Şampiyonluk yarışının Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da bir yönetim yok. Fatih Terim'e karşı antipati var. Bir siyasi antipati olduğunu ayrıca biliyoruz. Sanki bu şampiyonluk iki takım arasında gider gelir gibi duruyor. Alanya ne yapar bilmiyoruz. Galatasaray'ın sahipsizlik gibi bir derdi var."