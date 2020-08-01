Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı.



YENİ ROTA MARIO LEMINA



Muhammed Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti. Ancak yapılan bu transfer zirvesi bugüne kadar karara bağlanamayınca; yönetim de rotasını eski Galatasaraylı Mario Lemina'ya kırdı.



SERGEN YALÇIN İSTİYOR



Bu sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi. Geçtiğimiz sezon adı Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah- beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde sarı-kırmızılı formayı giymişti.



Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de Lemina'yı önerince hazır başarılı teknik adam, kiralama maliyeti de uygunsa Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.







