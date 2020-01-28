Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı.Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi... Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.A Milli futbolcu daha öne Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.