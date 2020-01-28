Sergen Yalçın'ın ilk transfer hamlesi

Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi. Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın ilk transfer hamlesi
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28 Ocak 2020 10:04
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. 

Antalyaspor formasını giyen Nazım Sangare, Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi... Siyah-Beyazlılar'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli sağ bekin menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.

A Milli futbolcu daha öne Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah beyazlılar sonuç alamamıştı. Sağ bek mevkisinde görev alan Nazım için menajeriyle görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, bu transferin olumlu sonuçlanmasını bekliyor. 

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