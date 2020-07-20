Sergen Yalçın'ın ilk derbi zaferi

Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı.



Siyah-beyazlı ekip 60 puanla 3. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'un ardından, ligde 34. ve son haftaya 59 puanla 4. sırada girdi.



- Sergen Yalçın derbide ilk galibiyetini aldı



Beşiktaş'ın başında ikinci derbi mücadelesine çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ilk galibiyetini yaşadı.



Yalçın yönetiminde ilk derbisini Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı oynayan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ise 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet Sergen Yalçın'ın teknik adamlık kariyerindeki ilk derbi zaferi olarak kayıtlara geçti.



Beşiktaş ayrıca bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 2 derbi maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.



- Sergen Yalçınlı Beşiktaş üst üste 3 maç kazandı



Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından üst üste 3 maç kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetiyle ilk kez peş peşe 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Yalçın göreve geldikten sonra peş peşe galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.



