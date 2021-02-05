Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yoğun fikstür nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyona gidiyor.
Ancak tecrübeli çalıştırıcı, üst üste gelen 2 puan kaybı sonrasında radikal bir karar aldı.
Edinilen son bilgilere göre, deneyimli teknik adamın Konyaspor karşılaşmasında Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'ya kanatlarda aynı anda şans vereceği bildirildi.
Ancak tecrübeli çalıştırıcı, üst üste gelen 2 puan kaybı sonrasında radikal bir karar aldı.
Edinilen son bilgilere göre, deneyimli teknik adamın Konyaspor karşılaşmasında Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'ya kanatlarda aynı anda şans vereceği bildirildi.