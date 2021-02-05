Sergen Yalçın'ın Ghezzal ve N'Koudou kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçıyla ilgili kararını verdi.

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Sergen Yalçın'ın Ghezzal ve N'Koudou kararı
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05 Şubat 2021 10:41
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yoğun fikstür nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyona gidiyor.

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, üst üste gelen 2 puan kaybı sonrasında radikal bir karar aldı.

Edinilen son bilgilere göre, deneyimli teknik adamın Konyaspor karşılaşmasında Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'ya kanatlarda aynı anda şans vereceği bildirildi.



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