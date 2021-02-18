Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye kadar 6 maçlık planı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye kadar 6 maçlık planı
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18 Şubat 2021 12:51
Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda olduğu gibi uzun kazanma serileri yakalayıp takımın şampiyonluk yarışındaki varlığını korumak istiyor.

Sergen Yalçın, BAY haftası sonrasında oynayacakları Denizlispor, Y. Malatyaspor, Gaziantepspor ve Başakşehir maçlarını da kayıpsız geçerek 31. haftadaki Fenerbahçe derbisine 6'da 6'yla çıkmayı amaçlıyor. 



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