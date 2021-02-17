Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Beşiktaş, Süper Lig'de 26. haftayı bay geçecek, daha sonra ise Denizlispor'u ağırlayacak.



Ligde sezonun ilk yarısındaki BAY haftası ve milli araları çok iyi değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, aynı şekilde takımını kondisyon olarak yoğun programa hazırlamayı hedefliyor.



Tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda olduğu gibi uzun kazanma serileri yakalayıp takımın şampiyonluk yarışındaki varlığını korumak istiyor.



Sergen Yalçın, BAY haftası sonrasında oynayacakları; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarını da kayıpsız geçerek 31. haftadaki Fenerbahçe mücadelesine 6'da 6'yla çıkmayı amaçlıyor.



