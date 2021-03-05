Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran, sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkartmadı.

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Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin
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05 Mart 2021 09:15
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile sezona başlamıştı.

Beşiktaş'ta sezon başı yenilen hatalı gollere rağmen Sergen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu.

Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar'ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.



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