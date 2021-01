Sergen Yalçın'ın eseri: Mühendislik harikası Beşiktaş

Ligde liderliğe kurulan ve şimdiden şampiyonluk hayallerinin kurulduğu Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın farkı her hafta daha da belirginleşiyor. Bu sezon ligin 21 takımlı ve maç takviminin de sıkışık olmasından dolayı birçok ekip zorluk çekerken Sergen Yalçın'ın planlaması sayesinde siyah beyazlılar bu zorlu süreci en az kayıpla geçiriyor, ortaya koyduğu futbolla da taraftarını mest ediyor.Takımın içinden gelen bilgiler de Sergen Yalçın'ın etkisini çok daha iyi ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın yıldızları Atiba ve Aboubakar, Sergen Hoca'nın futbolcularla kurduğu benzersiz iletişim sayesinde başarılı olduklarını belirtiyor. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı Ozan Köprülü de "Sergen Yalçın her oyuncunun içindeki futbol ateşini ortaya çıkarabilen müthiş bir zeka" sözleriyle bu durumu özetliyor.Her oyuncusundan maksimum verim almaya çalışan, as oyuncularını bile sıkça dinlendiren Sergen Hoca, "Bu takımda kimse yedek değil. Sırası gelen görevini yapar" diyerek takımını zirvede yürütüyor. Son olarak ligin dişli ekiplerinden Karagümrük karşısında skor 4-0 olana kadar rakibe top göstermeyen bir takım vardı sahada. Üstelik ligin asist kralı Rachid Ghezzal'ın dinlendirilmesine rağmen.Tam 12 maç sonra sahaya çıkan Adem Ljajic uzun bir aranın ardından formasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Karagümrük maçında attığı klas golü VAR'a takılan Boşnak yıldızın moralinin düzeldiği ve takımda kalmak için istekli olduğu öğrenildi.Sergen Yalçın her oyuncusunu diri tutmak için yaptığı planlama sayesinde yoğun fikstürün dezavantajlarını minimuma düşürmeyi başardı. Siyah beyazlılarda eksiklik ya da dinlendirilme durumlarında görev alan isimlerin hiçbiri takımın oyununu aksatmadı. Ayrıca Kartal'ın en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson bu sezon beş maçta dinlendirilmiş olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın sık sık başvurduğu rotasyon çerçevesinde bu sezon 1.572 dakika ile en çok süre alan isim oldu.