Sergen Yalçın'ın en iyi dönemi

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı iki kulvarda da yarışa devam ettirirken kendi adına da önemli bir dönem yaşıyor.



Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek teknik direktörlük kariyerinin aynı takımla en uzun serisini yakaladı.



Siyah-beyazlılar, bu seriyle birlikte Ağustos-Aralık 2016 arasından bu yana ilk kez 7 maçlık kaybetmeme dönemi yaşamış oldu.