Sergen Yalçın'ın en iyi dönemi

Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Sergen Yalçın, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek teknik direktörlük kariyerinin aynı takımla en uzun serisine ulaştı

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Sergen Yalçın'ın en iyi dönemi
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04 Mart 2021 09:38
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı iki kulvarda da yarışa devam ettirirken kendi adına da önemli bir dönem yaşıyor.

Deplasmanda çıktığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek teknik direktörlük kariyerinin aynı takımla en uzun serisini yakaladı.

Siyah-beyazlılar, bu seriyle birlikte Ağustos-Aralık 2016 arasından bu yana ilk kez 7 maçlık kaybetmeme dönemi yaşamış oldu.


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