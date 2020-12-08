Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olunca önemli dokunuşlar yapmıştı. Bu da kısa sürede meyvesini verdi. Üst üste gelen Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinden sonra Kasımpaşa maçının zor geçmesi bekleniyordu. Yeni savunma dörtlüsü, hücumda tehlikeli ayaklara sahip olan Paşa'ya göz açtırmadı. Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca rakibe pozisyon verilmemesinden dolayı oldukça memnun.



VIDA BEKLEYECEK

Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü lider Alanyaspor'la oynanacak maçta geri dörtlüyü değiştirmemeyi planlıyor. Sağ bekte Rosier ile sol bekte Rıdvan Yılmaz artık Sergen Hoca'nın vazgeçilmezileri arasına girdi. Karantina sonrası takımla antrenmanlara başlayan Vida, Kasımpaşa maçında yedekte beklemişti. Welinton ile Montero'nun stoperdeki uyumunu çok beğenen Sergen Yalçın, Hırvat oyuncuyu yine kulübede oturtmayı düşünüyor.



