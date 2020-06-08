"HEPİNİZE İNANIYORUM"

N'KOUDOU'DA SORUN YOK

GENÇLER RİSKE EDİLMEYECEK

Süper Lig'de 3. perde için geri sayım sürerken, 44 puanla zirvenin 9 puan gerisinde olan Beşiktaş hala şampiyonluk umudu taşıyor. Kevin-Prince Boateng ve Adem Ljajic'in bu yönde yaptığı açıklamaların ardında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük etkisi olduğu belirtildi.Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "" dediği belirtildi.Cuma günü sakatlık yaşayan N'Koudou iki gün dinlendirildi. Ön uyluğunda küçük bir ödem bulunan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, bugünkü antrenmanda denenecek ve son durumu görülecek. Başarılı oyuncunun Antalya maçına yetişmesi bekleniyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor sınavında kalede Utku, savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Yalçın'ın, genç oyuncuları zorlu mücadelelerde özgüvenlerini kırmamak adına, doğru zamanlamayla takıma adapte etmeyi düşündüğü de belirtildi.