Süper Lig'de 3. perde için geri sayım sürerken, 44 puanla zirvenin 9 puan gerisinde olan Beşiktaş hala şampiyonluk umudu taşıyor. Kevin-Prince Boateng ve Adem Ljajic'in bu yönde yaptığı açıklamaların ardında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük etkisi olduğu belirtildi.
"HEPİNİZE İNANIYORUM"
Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "8'de 8 yapmanızı istiyorum! Bundan başka düşüncem yok, sizin de olmasın. Tüm maçları kazanıp nerede bitireceğimizi göreceğiz. Ortada 24 puan var hepsini alacağız, şampiyonluk için şansımızı zorlayacağız" dediği belirtildi.
N'KOUDOU'DA SORUN YOK
Cuma günü sakatlık yaşayan N'Koudou iki gün dinlendirildi. Ön uyluğunda küçük bir ödem bulunan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, bugünkü antrenmanda denenecek ve son durumu görülecek. Başarılı oyuncunun Antalya maçına yetişmesi bekleniyor.
GENÇLER RİSKE EDİLMEYECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor sınavında kalede Utku, savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Yalçın'ın, genç oyuncuları zorlu mücadelelerde özgüvenlerini kırmamak adına, doğru zamanlamayla takıma adapte etmeyi düşündüğü de belirtildi.
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"HEPİNİZE İNANIYORUM"
Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "8'de 8 yapmanızı istiyorum! Bundan başka düşüncem yok, sizin de olmasın. Tüm maçları kazanıp nerede bitireceğimizi göreceğiz. Ortada 24 puan var hepsini alacağız, şampiyonluk için şansımızı zorlayacağız" dediği belirtildi.
N'KOUDOU'DA SORUN YOK
Cuma günü sakatlık yaşayan N'Koudou iki gün dinlendirildi. Ön uyluğunda küçük bir ödem bulunan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, bugünkü antrenmanda denenecek ve son durumu görülecek. Başarılı oyuncunun Antalya maçına yetişmesi bekleniyor.
GENÇLER RİSKE EDİLMEYECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor sınavında kalede Utku, savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Yalçın'ın, genç oyuncuları zorlu mücadelelerde özgüvenlerini kırmamak adına, doğru zamanlamayla takıma adapte etmeyi düşündüğü de belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın