Teknik patron Sergen Yalçın, Denizli maçı öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti.



"Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyen Yalçın 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirtiti. Bu açıklamalardan sonra siyah-beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşti.



CANER ERKİN YERİNE N'SKALA!



Buna göre Caner Erkin'le yollar ayrılacak. Bu bölgede yeni bir transfer isteyen Yalçın, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı ilk sırada tutarken, Gökhan Gönül'ün ise kalmasından yana.



GÖKHAN GÖNÜL VE GÖKHAN TÖRE...



Savunmadan Domagoj Vida ve Enzo Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasını talep etti.



