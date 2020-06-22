Sergen Yalçın'ın 2021 planı!

Beşiktaş için 'Öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirten Sergen Yalçın, genç ve tecrübelilerle karışık bir kadro kurmak amacında...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'ın 2021 planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2020 10:19
Teknik patron Sergen Yalçın, Denizli maçı öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla ipucu değil, açık açık yeni sezonun planlamasını ilan etti.

"Beşiktaş'ta 11 genç oynamaz. Bu takım seneye bütün kupaları almak için sezona başlayacak" diyen Yalçın 'öze dönüş' projesinin hemen olmayacağını belirtiti. Bu açıklamalardan sonra siyah-beyazlıların transfer politikasının da nasıl olacağı netleşti.

CANER ERKİN YERİNE N'SKALA!

Buna göre Caner Erkin'le yollar ayrılacak. Bu bölgede yeni bir transfer isteyen Yalçın, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı ilk sırada tutarken, Gökhan Gönül'ün ise kalmasından yana.

GÖKHAN GÖNÜL VE GÖKHAN TÖRE...

Savunmadan Domagoj Vida ve Enzo Roco'ya teklifler gelmesi halinde değerlendirilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adam, ayrıca Gökhan Töre için de girişimlerin başlamasını talep etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için