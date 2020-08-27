Sergen Yalçın'dan yönetime: "Taraftarın yüzünü güldürürüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üç gün antrenman yapan futbolcularla Yunanistan deplasmanına çıkmak zorunda olduklarını belirterek "Eksiklerimiz tamamlanınca taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan yönetime: 'Taraftarın yüzünü güldürürüz'
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27 Ağustos 2020 07:57
PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi macerasına erken nokta koyan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın umutlu konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Yunanistan dönüşü yöneticilerle yaptığı sohbette "Sonuçta yeni bir takım oluşuyor. Geçen yıldan 6 önemli oyuncumuz yok. Yeni transferlerimiz 3 günlük çalışma ile sahaya çıktı. Elbette yenilgiye bahane aramam ama ortada bazı gerçekler var. Finansal Fair Play nedeniyle transferde elimiz kolumuz bağlı. Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydık rahatlayacaktık ama olmadı. Bundan sonra takımı nasıl daha iyi duruma getireceğiz, buna bakacağız" şeklinde konuştu.

MAÇIN HAKEMİ ÖNYARGILIYDI

Maçın İtalyan hakeminin de kötü yönetim sergilediğine işaret eden Sergen Yalçın, "Yaptığı hataları herkes gördü. Önyargılıydı. Rakip de sert oynadı. Oyundan atılacak oyuncular vardı ama bir reaksiyon göstermedi. Kimse merak etmesin, toparlanacağız. Artık bu maç geride kaldı. Eksiklerimiz tamamlanınca istediğimiz sistemi en iyi şekilde uygulayarak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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