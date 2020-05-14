Sergen Yalçın'dan yönetime kaleci mesajı

Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na şans vermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime "Acele etmeyin" mesajı yolladı. Beşiktaş yeni sezon için listenin başına 1 numara transferini koymuştu. Ancak genç hoca, "Ligin kalan bölümünde elimizdeki oyuncuları deneyelim, ona göre yolumuzu belirleriz" dedi.

Haber; Sabah
Sergen Yalçın'dan yönetime kaleci mesajı
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14 Mayıs 2020 09:11
Beşiktaş yönetiminin kale için Volkan Babacan ve Sinan Bolat'la görüştüğü ileri sürülürken teknik direktör Sergen Yalçın, duruma el attı.

Yalçın'ın yöneticilere, "Utku ve Ersin'i görmek istiyorum. Kalan 8 haftada onları değerlendireceğim ve performanslarına göre karar vereceğim. Çocuklar bir şansı hak ediyor. Eğer biriyle anlaşırsak, olumsuz etkilenirler. Şimdilik kaleci transferini beklemeye alalım" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ligin oynanması halinde kalenin ilk adayı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu...

ERSİN GÖZE GİRMİŞTİ

19 yaşındaki genç eldiven, sadece Panathinaikos ile hazırlık maçında A Takım'ın kalesini korumuş, 2-2 biten maçta yaptığı kritik kurtarışla dikkat çekmişti. 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise 4 resmi maçta forma giyerken kalesinde 9 gol görmüştü. 

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