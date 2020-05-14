Sergen Yalçın'dan yönetime kaleci mesajı

Beşiktaş yönetiminin kale için Volkan Babacan ve Sinan Bolat'la görüştüğü ileri sürülürken teknik direktör Sergen Yalçın, duruma el attı.Yalçın'ın yöneticilere, "Utku ve Ersin'i görmek istiyorum. Kalan 8 haftada onları değerlendireceğim ve performanslarına göre karar vereceğim. Çocuklar bir şansı hak ediyor. Eğer biriyle anlaşırsak, olumsuz etkilenirler. Şimdilik kaleci transferini beklemeye alalım" dediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ligin oynanması halinde kalenin ilk adayı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu...19 yaşındaki genç eldiven, sadece Panathinaikos ile hazırlık maçında A Takım'ın kalesini korumuş, 2-2 biten maçta yaptığı kritik kurtarışla dikkat çekmişti. 22 yaşındaki Utku Yuvakuran ise 4 resmi maçta forma giyerken kalesinde 9 gol görmüştü.