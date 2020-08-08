Sergen Yalçın'dan yönetime 'İstanbul' talebi!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın hazırlık maçlarının İstanbul'da oynanmasını bildirdi.

Haber; Milliyet
Sergen Yalçın'dan yönetime 'İstanbul' talebi!
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08 Ağustos 2020 10:10
2020-21 sezonunu bir kaç gün içerisinde başlatacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımı tesislerde toplayacak.

İstanbul dışında kampa sıcak bakmayan Yalçın, hazırlık maçlarının İstanbul'da oynanmasını istedi. Yönetimin, İstanbul takımlarıyla görüşerek turnuva düzenlenmesini isteyeceği öğrenildi.




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