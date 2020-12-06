Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi dokunuşlarına devam ediyor...



Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, Efecan Karaca'yı ise parlatmıştı.



Yalçın, Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.



PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI



Sergen Yalçın'la yeniden doğan Aboubakar ile Larin golleriyle Beşiktaş'ı sırtlarken, Rosier ve Ghezzal sağ kanatta asistleriyle forvetleri besliyor. Yalçın'la coşan isimler Kartal'ı sırtlıyor.



