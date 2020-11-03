Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u yenerek ligde bu sezon ilk defa iki maç üst üste kazanırken Sergen Yalçın da taktisyenliğini konuşturdu.



Tecrübeli çalıştırıcı rakibi karşısında incelik gerektiren yeni bir mekanik saati sunan zanaatkâr gibiydi. Tıkır tıkır işleyen bu saat 90 dakika boyunca da doğruyu gösterdi. N'Koudou, Gökhan Töre, Hasic, Atakan Üner'in sakat, Lens ve Boyd'un da kadro dışı olması takımı kanatsız bırakmıştı.



Forvet ayarı



Bu durum tecrübeli çalıştırıcının, teknik adamlıktaki hünerlerlerini göstermesine yol açtı. Larin ve Ghezzal maç öncesi esame listesine bakıldığında kanatlarda gözüküyordu. Sergen Hoca iki oyuncuyu da santrfora yakın oynatarak hücumcuları üçledi. Kenar bekler Rosier ve N'Sakala atak yapılırken kanat forvetleri gibiydi ve 90 dakika boyunca ileri geri çalıştılar.



Stoperler de önde



Stoper bölgesindeki Vida ile Welinton'un da kademeyi önde tutmasını isteyen 47 yaşındaki teknik adam, böylece beklerin arkalarında bıraktıkları alanın boyunun uzamamasını ve rakibin de kontra hücumlarının başlamadan bitmesini sağlamış oldu. Sergen Yalçın hafta boyunca takıma ezberlettiği 2-5-3 sistemini bundan sonra özellikle iç saha maçlarında kullanmaya karar verdi.



Arayı kapattı



Ligde ilk dört haftada hazır bir görüntü çizmeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın dokunuşlarıyla kendine geldi. Beşinci haftanın 'Bay' geçilmesi ve millî aranın birleşmesiyle oluşan boşlukta yardımcılarıyla birlikte gece gündüz analizler yapan tecrübeli çalıştırıcı, yoğun mesailerinin karşılığını baskılı futbol ve iki haftada 6 puanla aldı.



