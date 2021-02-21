Sergen Yalçın'dan Yalçın Kayan'a yakın takip

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe'nin 22 yaşındaki ön liberosu Yalçın Kayan'ı transfer listesine ekledi.
Tıpkı Sergen Yalçın gibi solak olan genç futbolcu için sezon sonu teklif yapılacak. Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan Yalçın, 1 gol kaydetti. İzmir ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
KARTAL MAÇ YAPTI
Öte yandan, haftayı Bay geçen Beşiktaş, Denizli maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Tıpkı Sergen Yalçın gibi solak olan genç futbolcu için sezon sonu teklif yapılacak. Bu sezon 14 lig karşılaşmasına çıkan Yalçın, 1 gol kaydetti. İzmir ekibiyle 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor.
KARTAL MAÇ YAPTI
Öte yandan, haftayı Bay geçen Beşiktaş, Denizli maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.