Sergen Yalçın'dan videolu motivasyon

Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, öğrencilerini motive etmek için özel bir video seyrettirecek.

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Sergen Yalçın'dan videolu motivasyon
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29 Kasım 2020 10:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.

Siyah beyazlı kulübün geçmişteki unutulmaz maçları ile efsane futbolcularının görüntülerinin yer aldığı video, Kadıköy'e hareket etmeden önce maç toplantısında futbolculara izlettirilecek.

Aynı zamanda Beşiktaş'ın efsanesi olan Sergen Yalçın da bir konuşma yaparak derbinin önemini anlatacak ve nasıl oynamaları gerektiğini son kez ifade edecek.





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