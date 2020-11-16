Siyah-Beyazlılar'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç cezalı duruma düşmesi sonrasında eldivenler, cumartesi günkü Başakşehir maçıyla beraber Utku Yuvakuran'a geçecek.
23 yaşındaki file bekçisiyle yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusuna olan güveninden her fırsatta bahsedip Başakşehir'e karşı tam motive olmasını istediği bildirildi.
23 yaşındaki file bekçisiyle yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusuna olan güveninden her fırsatta bahsedip Başakşehir'e karşı tam motive olmasını istediği bildirildi.