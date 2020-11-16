Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran'a özel ilgi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu yerine Başakşehir maçında forma giyecek olan Utku Yuvakuran'la yakından ilgileniyor.

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Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran'a özel ilgi
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16 Kasım 2020 11:28
Siyah-Beyazlılar'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç cezalı duruma düşmesi sonrasında eldivenler, cumartesi günkü Başakşehir maçıyla beraber Utku Yuvakuran'a geçecek.

23 yaşındaki file bekçisiyle yakından ilgilenen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncusuna olan güveninden her fırsatta bahsedip Başakşehir'e karşı tam motive olmasını istediği bildirildi.



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