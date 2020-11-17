Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e sert cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi.

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Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e sert cevap
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17 Kasım 2020 20:56
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tümer Metin'in "Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor Beşiktaş'ta" sözlerine tepki gösterdi.

Haber Global'de konuşan Yalçın, "Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Ben nerelerde çalışmışım bir bak bakayım Tümer. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak. Bu eleştiri değil, bel altı vurmak" ifadelerini kullandı.

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