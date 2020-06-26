Sergen Yalçın'dan transfer listesine cevap

Sergen Yalçın'ın 5-1 kazanılan Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamaların sebebi belli oldu.



"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK KADRO"



Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şahsi danışmanı ve daha önce kulüpte yöneticilik yapmış olan İbrahim Altınsay'ın sunduğu, gurbetçi ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu transfer listesine karşı çıkan tecrübeli teknik adamın, "Alt ligde yarışan bir ekip olsaydık böyle bir çılgınlığı belki deneyebilirdik. Beşiktaş'ta deneysel işler yapılmamalı. Kalitesi ortada olan isimleri kadroya katmak için uğraşmalıyız" dediği öğrenildi. Sergen Yalçın, Denizlispor maçı sonrası "Küçülmeye gitmeyeceğiz. Bir oyuncu sadece genç olduğu için Beşiktaş'ta forma giyemez. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız" demişti.