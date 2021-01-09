Transferde çok önceden düğmeye basan fakat öncelikle kadro dışı olan yabancı futbolcularla yollarını ayırmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, bu transfer döneminde öncelikle takımın dengelerini göz önüne alacak.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, takım içerisinde, oturmuş düzenin bozulmaması için transferde dikkatli adam atılmasını istediği bildirildi. Özelikle forvet hattındaki isimlerin küstürülmemesi için bu konuda çok hassas olan Beşiktaş Yönetimi, alınacak futbolculara verilecek paraların, takım içerisindeki mali dengeleri sarsmaması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle Mario Mandzukic'i yaz döneminde almayan Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın menfaati için gerekirse yine aynı kararı almayı göze alıyor.Su aşamada Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'i yedek kulübesine çekmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, alınacak oyuncuların gerektiği zaman yedek kulübesinde oturmayı kabul etmeleri gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi.Forma adaleti konusunda hassas olan ve gençlere mümkün olabildiği kadar şans tanıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın "" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.