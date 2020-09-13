Sergen Yalçın'dan Trabzon'a uzaktan bağlantı!

Trabzonspor'la bugün zorlu bir puan mücadelesi yapacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yalçın bu yüzden Trabzon'a gidemedi. Evinde dinlenmeye çekilen ve sağlık durumu iyi olan Sergen Yalçın, çarşamba günü bir kez daha teste girecek. Deneyimli hocaya bu testin negatif çıkması durumunda pazar günü bir test daha uygulanacak.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; O testten de negatif sonuç çıkması halinde Sergen Yalçın takımının başına dönebilecek. Yalçın test protokolü nedeniyle ligde cumartesi günü Antalyaspor'la oynanacak maçta da takımın başında yer alamayacak.



Hafta boyunca antrenmanları yöneten ve Trabzonspor maçının tüm taktik planlarını hazırlayan Sergen Yalçın'ın yokluğunda zorlu deplasmanda yardımcı antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıkacak.



Trabzonspor maçının 11'ini Şahin'e teslim eden Yalçın müsabakayı televizyondan takip edecek ve yedek kulübesiyle sürekli iletişim halinde olacak. Sergen Yalçın, sahaya dönene kadar da Murat Şahin'le telefonla iletişim kuracak ve takımı uzaktan yönetmeye devam edecek.



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Dün sabah derbinin son idmanını gerçekleştiren futbolcuların, antrenman sonrası Sergen Yalçın'la video konferans yöntemiyle görüştükleri bildirildi. Yaklaşık 5 dakika süren mini toplantıda usta hocanın "Size güveniyorum. Sahada olmasam bile manevi olarak yanınızda olacağım. Maçı kazanırsak sezona 2 kat moralle başlarız" dediği kaydedildi..



